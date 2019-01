Colto in flagrante durante lo spaccio nel parco cittadino: denunciato un 27enne

Poca, ma buona. Soprattutto per finire nei guai: J.H., nigeriano di 27 anni, è stato fermato al Parco Iris dai carabinieri di Padova e denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

È successo alle ore 17 di venerdì 11 gennaio: i carabinieri del Norm hanno colto in flagrante il nigeriano mentre cedeva un grammo e mezzo di hashish a un moldavo di 25 anni, segnalato come consumatore abituale. Durante la perquisizione, poi, i militari dell'Arma hanno trovato il 27enne in possesso di un altro grammo di droga.