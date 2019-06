Contrasto allo spaccio, lo stupefacente mette nei guai pusher e giovani assuntori

Dall'Arcella al centro, dalla strada ai parchi, sono quattro i giovani africani incappati nelle verifiche dei poliziotti. Due sono accusati di spaccio, altri due sono stati segnalati come assuntori.

Doppia denuncia

Il primo a venire controllato è stato il 32enne tunisino S.M.A., senza fissa dimora, intercettato poco prima delle 15 in via Pontevigodarzere. Trasferito in questura per l'identificazione, ha consegnato una dose da 0,4 grammi di cocaina che gli è valsa una prima denuncia per detenzione a fini di spaccio. A questa se ne è aggiunta una seconda: controllandogli le impronte digitali si è infatti scoperto che da settembre aveva il divieto di ritorno nel comune di Padova valido per tre anni, evidentemente non rispettato.

Spinelli al parco

Circa mezz'ora dopo gli agenti sono intervenuti al parco Milcovich in Arcella per un controllo in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine. Lì hanno individuato due ragazzi gambiani di 21 e 22 anni, regolari e residenti in città. I due giovani avevano addosso rispettivamente 2,8 e 1,5 grammi di marijuana che hanno dichiarato essere per uso personale. Ne è seguita la segnalazione della coppia alla prefettura.

La zona dello spaccio

In serata le verifiche si sono spostate lungo la passeggiata Miolati vicino ai giardini dell'Arena, zona nota per i traffici di droga. Alle 22 è stato fermato il 24enne gambiano T.Y. con 19 grammi di marijuana in tasca, quantità che ha portato alla denuncia per spaccio.