Clamorosa gaffe: chiama i carabinieri per un furto in casa, finisce denunciato per spaccio

In pochi minuti è passato da vittima di un tentato furto a denunciato. Stupefacenti e spinelli hanno infatti messo nei guai un uomo di Trebaseleghe.

Il sopralluogo

La vicenda risale alla trada serata di sabato, quando i carabinieri del paese sono stati chiamati per un sopralluogo in un abitazione privata. L'appartamento era stato preso di mira dai ladri che pur non avendo messo a segno il colpo hanno lasciato evidenti tracce del loro passaggio. Repertando le varie tracce agli inquirenti non è sfuggito il tanto forte quanto caratteristico odore che permeava alcune stanze.

Il sequestro

Sospettando che in casa vi fosse dello stupefacente, si è proceduto con una perquisizione che ha dato fondo ai dubbi dei militari. Sono stati recuperati 6,5 grammi di marijuana, 4,4 di hashish e 2,3 di semi di cannabis, oltre a due spinelli già confezionati e a due bilancini di precisione. Materiale che oltre a essere stato immediatamente sequestrato è anche costato lunedì mattina una denuncia al proprietario, il 47enne L.M.