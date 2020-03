Fuori casa con l'eroina addosso: scoperto per la seconda volta in due giorni

Stesso luogo, stesso copione, stessa accusa: nemmeno l'allerta per il Coronavirus sembra mettere un freno ai giri di spaccio nella Bassa Padovana. Simone Sambinello, 27enne di Este, nel giro di due giorni ha collezionato un arresto e una denuncia.

Prima l'arresto

Il giovane, già noto alla Giustizia, per due volte è incappato nei controlli dei carabinieri che in questi giorni vigilano sul rispetto delle norme anti contagio. In entrambe le occasioni lo hanno scoperto a tarda ora, sempre in via Atheste, sempre nervosissimo e sempre con diversi grammi di eroina nascosti addosso. La prima volta è accaduto martedì quando il ragazzo, oltre a venire denunciato per l'inosservanza del provvedimento ministeriale, è stato arrestato a causa di 40 grammi di droga che aveva con sè. Il pubblico ministero lo aveva subito rimesso in libertà ma dopo appena quarantotto ore la scena si è ripetuta identica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi la denuncia

La notte tra giovedì e venerdì, sempre in via Atheste, i carabinieri hanno notato e fermato ancora una volta Sambinello che si aggirava a piedi. Ai militari ha consegnato un'autocertificazione ma durante il controllo la sua agitazione era palese. Appena identificato e scoperti i suoi precedenti è scattata la perquisizione che ha permesso di recuperare altri 21 grammi di eroina. Il 27enne si è quindi trovato una nuova denuncia per detenzione a fini di spaccio sulla fedina penale, a cui si è aggiunto anche il secondo provvedimento per la violazione dell'obbligo di restare in casa.