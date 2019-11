A 19 anni spaccia ai giovani del paese: scoperto nell'auto mentre riceveva i clienti

Un'utilitaria ferma in un parcheggio in una tranquilla zona residenziale. Dentro tre ragazzi, poco più che adolescenti, intenti a confabulare, tra cui uno già noto alle forze dell'ordine. Una scena che ha destato i sospetti dei carabinieri, portando alla denuncia di un 19enne.

Atteggiamento sospetto

Il controllo è scattato martedì mattina in via Firenze ad Anguillara Veneta, estremo sud della provincia euganea. Lì, lungo la strada, i carabinieri di Bagnoli di Sopra hanno notato una Fiat Punto parcheggiata. A incuriosirli è stato il fatto che nell'abitacolo si trovassero tre giovani che hanno tenuto sotto controllo per diversi minuti. I militari erano impegnati in un servizio antidroga e scorgere sui sedili un ragazzo del paese, volto noto alla Giustizia, li ha spinti a chiedere i documenti al terzetto.

I provvedimenti

I sospetti hanno trovato conferma poiché quest'ultimo, il 19enne R.R., aveva addosso otto grammi di marijuana che stava cedendo a due clienti, un coetaneo e un 22enne anch'essi di Anguillara. Mentre i nomi degli acquirenti sono finiti nei registri della prefettura, segnalati come assuntori di stupefacenti, il venditore è stato portato in caserma e denunciato per detenzione a fini di spaccio, consegnando le dosi ai carabinieri.