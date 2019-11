Controllo con sorpresa: nell'auto del 19enne un etto di droga e un bilancino

Oltre cento grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Elementi troppo significativi per far pensare a un semplice consumatore, che infatti sono costati una denuncia a un ragazzo padovano.

La denuncia

I guai per il 19enne, che vive nell'Alta, sono cominciati con un controllo allestito dai carabinieri nella zona di Borgoricco. I militari hanno verificato i documenti del giovane e, insospettiti, hanno anche deciso di perquisire l'abitacolo della sua auto. Immediati i riscontri, con il recupero e conseguente sequestro di 103 grammi di marijuana e un bilancino digitale, strumento utilizzato per pesare lo stupefacente e dividerlo in dosi prima della vendita. Il materiale ha gettato più di un sospetto sull'eventuale attività illecita svolta dal ragazzo e per poter effettuare ulteriori accertamenti il 19enne S.B. è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.