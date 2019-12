Va in caserma per chiedere informazioni, nell'automobile ha un etto di droga

Dalla richiesta di aiuto alla denuncia. Un curioso episodio si è verificato giovedì a Selvazzano Dentro, culminando con la denuncia di un giovane.

Perquisizioni con sorpresa

Il ragazzo, 27enne romeno residente nella cittadina dell'hinterland, nel pomeriggio si è presentato alla locale stazione dei carabinieri. Era in cerca di aiuto per capire come sbrigare alcune pratiche dopo un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto qualche giorno prima. Ai militari non sono però sfuggiti alcuni suoi atteggiamenti, che li hanno spinti a sottoporlo a un controllo. Il giovane ha perciò consegnato nelle loro mani una dose di marijuana che aveva in tasca, spingendoli ad approfondire le verifiche anche nel veicolo che aveva parcheggiato poco lontano. Verifiche fruttuose, poiché hanno permesso di recuperare altri 92 grammi della stessa sostanza. Raggiunta la sua abitazione è poi stato rinvenuto e sequestrato anche un bilancino, prova definitiva che ha supportato l'accusa di detenzione a fini di spaccio e la conseguente denuncia di P.M.C.