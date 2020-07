A fari spenti in scooter sulla trafficata arteria: la polizia lo ferma e lo trova con 90 grammi di "erba"

Forse sperava di passare inosservato. E invece, così, ha attirato ancor più l'attenzione: la polizia di Padova ha denunciato un 23enne residente ad Albignasego per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti

È successo alle ore 21.30 di venerdì 17 luglio in via Goito a Padova: la volante, insospettita dall’andatura di un ciclomotore che procedeva a fari spenti, ha subito notato il nervosismo del conducente una volta fermato. E il motivo è presto detto: all’interno dello zaino di proprietà del giovane sono stati trovati due involucri contenenti 92 grammi di marijuana. Il giovane, accompagnato in questura per gli accertamenti del caso, è stato deferito.