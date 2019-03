Servizi anti droga, lo spaccio non si ferma lungo il Piovego: denunciato un pusher

Le verifiche quotidiane per combattere lo spaccio di stupefacenti e la piccola criminalità nel capoluogo hanno impegnato i militari anche nel pomeriggio di lunedì.

Il controllo

I carabinieri della stazione di Padova principale e del Nucleo radiomobile ieri si sono concentrati sul tratto che costeggia il corso del Piovego tra via Gozzi e la zona del Portello. Qui hanno avvistato un giovane africano che alla vista delle pattuglie ha mostrato un atteggiamento sospetto. Una volta fermato per l'identificazione D.M. di origine gambiana ma residente a Este, ha consegnato alcuni involucri di plastica con all'interno 19 grammi di marijuana. Sbrigate le pratiche di rito, l'uomo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.