Vede la pattuglia e getta via la droga, ma non evita la denuncia

Il primo, senegalese, è stato sorpreso a Padova. Il taiwanese si trovava invece a Vigonza con un gruppo di connazionali.

Spaccio in centro

A nulla è valso il tentativo di N.H., ventottenne nato in Senegal e residente nel capoluogo euganeo, di disfarsi dello stupefacente che aveva addosso. I militari del Nucleo radiomobile lo hanno intercettato alle 20.30 di martedì lungo viale Colombo, che costeggia il Piovego all'altezza degli istituti universitari. Quando ha visto la pattuglia il ragazzo ha cercato di allontanarsi gettando via un pacchetto di plastica, poi recuperato. Fermato subito dopo, ha dovuto consegnare altre due piccole confezion: in totale sono stati recuperati dieci grammi di marijuana che gli sono valsi una denuncia per detenzione a fini di spaccio.

In Italia senza titoli

Deve invece rispondere di violazione delle norme di ingresso e soggiorno in Italia il ventisettenne W.G., nato a Taiwan. In altre parole è irregolare e non sarebbe dovuto essere a Vigonza, dove lo hanno intercettato i carabinieri di Cadoneghe alle 21.30. Era lungo via Regia insieme a un gruppo di altri stranieri che hanno esibito documenti in regola mentre lui, trasferito in caserma per essere identificato, è stato denunciato.