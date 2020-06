Bivacchi nello stabile abbandonato: c'è anche un minorenne con della droga

Si erano rifugiati in un edificio in disuso e quando hanno visto piombare all'interno la polizia uno di loro ha inutilmente cercato di disfarsi di una modica quantità di stupefacente.

La perquisizione

Il controllo è stato eseguito alle 15.30 di giovedì dagli agenti del commissariato Stanga in un casolare di via Perosi all'Arcella. All'interno del perimetro dell'edificio i poliziotti hanno notato alcuni movimenti sospetti procedendo a una perquisizione e rinvenendo due giovani tunisini che stavano riposando in un giaciglio di fortuna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia

Alla vista delle divise uno dei due, poi risultato minorenne, ha invano tentato di nascondere sotto al materasso alcune bustine di plastica che una volta recuperate si è scoperto contenevano circa 2 grammi di cocaina. Addosso al ragazzo sono stati trovati e sequestrati anche due cellulari e 80 euro, elementi che nei suoi confronti hanno portato a formalizzare una denuncia per detenzione a fini di spaccio. L'altro uomo aveva invece altri due telefonini e 280 euro, anch'essi requisiti