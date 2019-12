Nasconde la cocaina in bocca durante la fuga sul Liston: fermato lo spacciatore del centro

La fuga per evitare il controllo dura poco: i carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle hanno denunciato K.M.L., 24enne di origini tunisine senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

Teatro dell'accaduto Piazza Garibaldi, in pieno centro storico a Padova: nel pomeriggio di sabato 28 dicembre il giovane viene avvicinato da un militare dell'Arma in servizio per un controllo. Intenzionato a sottrarsi all'identificazione il nordafricano inizia subito a correre, salvo però venire bloccato poco dopo. E una volta raggiunto si scopre che aveva cercato di nascondere in bocca tre involucri contenenti cocaina: la perquisizione ha inoltre consentito di rinvenire un telefono cellulare e 90 euro in contanti, ritenuti sicuro provento dell'attività illecita.