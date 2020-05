Lo zaino dello spacciatore 24enne colmo di marijuana mette nei guai altri due giovani

Le manette strette giovedì 14 maggio ai polsi di C.F. hanno dato seguito a ulteriori indagini da parte dei carabinieri, conducendoli ad altri due giovani di Albignasego inseriti nel mondo dello spaccio.

La denuncia

Tutto è cominciato quel giovedì sera in piazza De Gasperi, dove il 24enne padovano C.F. è stato sorpreso con oltre 600 grammi di marijuana nello zaino. Una quantità che ha portato al suo arresto e che, ricostruendone le frequentazioni e il giro di spaccio, ha permesso di approdare nell'hinterland. Ad Albignasego infatti è stato rintracciato un altro ragazzo, il 23enne N.E., che dopo una perquisizione nella sua abitazione deve rispondere di detenzione a fini di spaccio, reato per il quale martedì è stato denunciato. Gli inquirenti ritenevano infatti che il giovane fosse inserito in un traffico locale di stupefacenti e avevano richiesto e ottenuto dalla procura un mandato di perquisizione. Il controllo ha dato i suoi frutti, permettendo il recupero di un grammo di marijuana ma soprattutto di tre bilancini elettronici e di tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La segnalazione

Le attività investigative hanno permesso di identificare anche un'altra persona legata al giro illecito dei due ventenni. Si tratta di una ragazza di 25 anni, anche lei di Albignasego, trovata in possesso di ulteriori 4 grammi di marijuana. La giovane non è ritenuta un membro attivo e dunque una spacciatrice, perciò lo stupefacente le è valso una segnalazione alla prefettura in qualità di assuntrice abituale.