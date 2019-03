Ubriachi, urinano davanti ai carabinieri e li spingono: nei guai due 24enni padovani

Sbronzi, molesti e privi di alcun pudore: Z.P. e R.G.S., due 24enni padovani, sono stati denunciati dopo un vero e proprio show tutt'altro che da applausi.

I fatti

Il tutto è successo nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo a Padova: i carabinieri del Norm fermano i due giovani, che stanno percorrendo via Volturno in sella alle loro biciclette. Il controllo, però, prende una brutta piega quando i 24enni, visibilmente ubriachi, spingono i carabinieri. Non pago, Z.P. ha pure pensato bene di urinare su un muretto proprio davanti ai militari dell'Arma, beccandosi così anche una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza.