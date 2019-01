Finisce l'amore, comincia l'ossessione: minaccia e pedina la ex, denunciato lo stalker

Dopo un lungo periodo di minacce alla ex, un giovane della provincia è stato denunciato per stalking.

Una storia finita

A notificare il provvedimento al 35enne B.T. sono stati i carabinieri di Albignasego, che negli ultimi mesi hanno indagato sul tormentato rapporto che legava l'uomo a quella che un tempo è stata la sua fidanzata. Entrambi italiani e residenti nella cintura urbana del capoluogo, i due si sono lasciati da parecchi mesi, dopo che la loro storia è arrivata al capolinea. A prendere la decisione di interrompere la relazione è stata la 31enne: una scelta a cui l'uomo non si è però rassegnato.

Molestie sempre più insistenti

Sperando di riconquistare la ragazza ha cominciato a bombardarla di messaggi e telefonate. Non ricevendo risposta, ha deciso di pedinarla e seguirla nei suoi spostamenti che conosceva alla perfezione. La aspettava fuori casa, al lavoro, nei negozi e locali che frequentava più spesso. Redarguito, è passato alle minacce, prima velate e poi esplicite. Non ha mai alzato le mani, ma il suo atteggiamento è diventato un incubo per la donna.

Le indagini

Esasperata, ha raccontato tutto ai carabinieri che si sono messi sulle tracce del 35enne. Hanno scoperto che era tutto vero: accertate le vessazioni e le minacce, lo hanno denunciato per atti persecutori. Se il provvedimento non sarà sufficiente a farlo smettere, le misure saranno inasprite.

In carcere il compagno violento

É stato trasferito in carcere il 42enne napoletano Paolo Vitiello, già gravato dall'obbligo di dimora nel comune di Vigonza dove risiede da tempo. L'inasprimento della pena è stato notificato martedì pomeriggio dai carabinieri della stazione locale guidati dal maresciallo maggiore Fabrizio Donati. Hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia risalenti a diverso tempo fa. Con l'ordine di carcerazione emesso dal tribunale, i carabinieri lo hanno scortato al Due Palazzi dove finirà di scontare la pena.