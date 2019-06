Casalinga scoperta mentre tenta il furto: gli alimentari valgono la denuncia

Entrata come una normale cliente, si è aggirata tra gli scaffali nascondendosi addosso alcuni prodotti. I suoi movimenti non sono però sfuggiti ai vigilanti, che hanno dato l'allarme.

Il controllo e la denuncia

É successo mercoledì all'interno del supermercato Prix di via Dante a Santa Giustina in Colle. Nel pomeriggio le guardie della vigilanza privata del negozio hanno allertato il direttore: una donna stava con tutta probabilità tentando un furto. Hanno aspettato che si dirigesse verso le casse, ma quando la donna ha cercato di infilare l'uscita senza spesa è stata avvicinata e invitata a raggiungere gli uffici. Qui, quando le è stato chiesto di vuotare la borsa, ha consegnato alcune scatole di generi alimentari. Come da prassi è stato richiesto l'intervento dei carabinieri, che sentite le testimonianze dei presenti hanno formalizzato la denuncia per tentato furto nei confronti della 39enne, casalinga di origine straniera. La donna, fino a ieri incensurata, ha riconsegnato la merce del valore di 50 euro.