Minaccia di diffondere le chat a sfondo erotico dell'amico 79enne: sventata l'estorsione

Una storia incredibile con protagonisti un 79enne, un suo presunto amico e delle ragazze "disinibite": un 45enne di origini romene residente a Borgoricco è stato denunciato dai carabinieri di Camposampiero per tentata estorsione.

I fatti

Tutto inizia nel 2014, quando il 45enne fa amicizia con un 79enne. Il quale ha un "vizietto": intrattiene via Internet chat a sfondo erotico con alcune ragazze, alle quali richiede l'invio di immagini esplicite in cambio di ricariche telefoniche ripetutamente effettuate dal romeno su "preghiera" dell'anziano. L'amico acconsente, salvo poi "fiutare" l'affare: lo scorso novembre, infatti, il 45enne minaccia l'arzillo 79enne di diffondere le varie chat, mail e foto in suo possesso. L'anziano compra inizialmente il suo silenzio, però poi decide di porre fine ai soprusi denunciando il 45enne: la perquisizione dei militari dell'Arma a casa del romeno ha permesso di rinvenire tutto il materiale telematico utilizzato per attuare l'estorsione e 25mila euro tra soldi e gioielli.

