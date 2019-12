Li minaccia con un coccio di bottiglia per rubare lo smartphone, ma senza successo: denunciato

Un tentativo improvvisato non andato a buon fine: i carabinieri di Pionca di Vigonza hanno denunciato E.Z., 34enne di origini marocchine irregolare per tentata rapina.

I fatti

È successo sabato 28 dicembre a Padova, in viale della Navigazione Interna: il nordafricano ha avvicinato due persone di sottrarre loro lo smartphone minacciandoli con un coccio di bottiglia. La coppia non si è fatta però intimorire e grazie alla loro pronta reazione non solo hanno evitato la rapina ma hanno anche prontamente allertato i militari dell'Arma, che hanno rintracciato l'uomo bloccandolo dopo un breve inseguimento a piedi.