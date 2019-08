Cerca di rubare due bici in un colpo solo: i proprietari lo scoprono e chiamano la polizia

In pieno centro. Con una cesoia. Obiettivo: rubare non una, ma due bici. Con esiti fallimentari: B.G., 29enne tossicodipendente senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato indagato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

I fatti

Teatro dell'accaduto Riviera dei Ponti Romani a Padova: sono le ore 18.10 di sabato 3 agosto quando una volante - su indicazione di due cittadini - blocca un individuo che stava tentando di rubare le biciclette degli stessi, assicurate alla rastrelliera con una catena e lucchetto. L’autore del tentato furto è stato trovato in possesso di una cesoia e accompagnato in questura.