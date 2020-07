Sei taniche di gasolio, un climatizzatore e molto altro: i carabinieri sventano il furto

Colto in flagrante: i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno denunciato T.A., 32enne di origini moldave residente a Padova, per tentato furto aggravato.

I fatti

I militari dell'Arma erano impegnati nella serata di lunedì 6 luglio in un servizio finalizzato al controllo della circolazione stradale quando hanno sorpreso l'uomo in via Conselvana a Maserà di Padova all'interno di un cantiere edile della ditta di costruzioni Lovato Srl mentre tentava di trafugare sei taniche di gasolio, un climatizzatore, un faro da cantiere, una cassetta medica di pronto soccorso completa di medicinali, un estintore in polvere e vari attrezzi da lavoro.