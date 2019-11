Tenta di rubare in un'auto parcheggiata, la testimonianza della vittima lo inchioda

Aveva desistito dal mettere a segno il colpo, ma il piano sfumato non è bastato a evitare la denuncia a D.R. 32enne di Villa Estense.

Il furto

L'uomo è ritenuto il responsabile di un tentato furto ai danni dell'automobile di proprietà di un 26enne. Proprio la testimonianza fornita da quest'ultimo ai carabinieri, a cui si è rivolto per sporgere querela, li ha infatti condotti fino a lui. Il fatto risale all'inizio di novembre. Il 26enne, residente a Este, aveva posteggiato la sua Peugeot 207 lungo via Sostegno, che dal centro della cittadina conduce verso l'argine del Frassine. Era poco distante quando ha sentito scattare l'allarme del veicolo e, accorrendo sul posto, era riuscito a intravvedere un uomo in fuga, poi salito a bordo di una Opel Astra.

Le indagini

L'allarme sonoro era bastato a evitare che l'auto fosse scassinata, ma il proprietario 26enne si era immediatamente recato in caserma per raccontare l'accaduto. Ai militari ha descritto la persona vista di striscio e l'Opel, elementi che grazie agli ulteriori riscontri raccolti, sono stati fondamentali per risalire a D.R. Dopo pochi giorni di indagine infatti gli inquirenti hanno raccolto a suo carico prove che lo legano a quell'evento e mercoledì il 32enne, pregiudicato, è stato denunciato per tentato furto aggravato.