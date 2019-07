Furto di gruppo puntando la cassa del vivaio: il proprietario smaschera le aspiranti ladre

Hanno approfittato di un momento di distrazione del personale per arraffare le banconote contenute nel registratore di cassa, ma il loro gesto non è sfuggito al titolare che ha chiamato i carabinieri.

Colpo sventato

La telefonata che segnalava il furto in atto è arrivata alla centrale operativa del 112 alle 19.20 di mercoledì. A chiamare era il proprietario di un'azienda agricola di Cittadella con annesso vivaio per la vendita dei prodotti. L'uomo poco prima si era accorto degli strani movimenti di tre donne, due sulla quarantina e una terza più giovane, che approfittando della momentanea lontananza del personale avevano arraffato del denaro posto sotto la cassa. All'arrivo della pattuglia il trio è stato bloccato con addosso i 300 euro mancanti, poi restituiti al legittimo proprietario. Nei confronti di C.S., 41enne di Misano Adriatico, S.K., 43enne di Castelfranco Veneto, e C.M., 24enne di Viareggio, è scattata una denuncia in concorso per tentato furto.