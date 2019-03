Sfrutta la ressa per rubare da Benetton, le guardie lo intercettano e sventano il colpo

I negozi del centro storico tornano a essere obiettivo di aspiranti ladri improvvisati, che sfruttando la calca del fine settimana provano a intascare la merce.

Colpo a vuoto

É successo anche domenica pomeriggio nello store Benetton di via Emanuele Filiberto di Savoia, vicino a piazza Garibaldi. Tra i tanti clienti che affollavano i tre piani del negozio c'era anche un ventunenne di origine romena. Dopo alcuni giri fra gli scaffali, il personale della sicurezza ne ha notato alcuni movimenti sospetti tenendolo d'occhio fino a quando il giovane ha cercato di guadagnare l'uscita. Qui due guardie lo hanno fermato, in attesa della polizia che nel frattempo aveva ricevuto una richiesta di intervento. Gli agenti si sono fatti consegnare i capi di abbigliamento che il ragazzo si era nascosto addosso, restituendoli al negozio e portando in questura il ventunenne, poi denunciato per tentato furto. Esattamente una settimana prima una coppia è stata scoperta, anche in quel caso dal vigilante, mentre tentava di rubare una borsa del valore di 19mila euro nella boutique di Gucci dall'altro lato della strada.