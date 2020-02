Corriere tenta di derubare un collega: un attimo di distrazione e punta allo smartphone

Ha approfittato di un momento di distrazione durante il turno serale per cercare di impossessarsi del telefonino di un collega, ma i suoi movimenti non sono passati inosservati e il responsabile è finito denunciato.

Il tentato furto

Protagonista dell'episodio e destinatario dell'accusa di tentato furto è un 23enne di origine ecuadoregna ma residente nel comune veneziano di Fossò. Il giovane lavora come corriere per una ditta e giovedì sera si trovava nel centro logistico di Amazon in via Spagna a Vigonza. Tra un giro di consegne e l'altro e proprio nelle pertinenze dello stabilimento è stato notato dalla vigilanza mentre di soppiatto si avvicinava al cellulare lasciato momentaneamente incustodito da un collega. Prima che potesse impadronirsi dello smartphone Samsung del valore di circa 400 euro è stato fermato e sul posto è stato chiesto l'intervento dei carabinieri di Vigonza che lo hanno trasferito in caserma identificandolo e formalizzando a suo carico la denuncia.