Tenta il furto in chiesa "pescando" le offerte: in tasca ha centinaia di euro in monetine

Metro avvolgibile, nastro biadesivo e poi i soldi. Tanti soldi, tutti in contanti e in spiccioli. É il ritratto del ladruncolo a caccia di offerte quello tratteggiato durante il controllo che ha portato alla denuncia di O.M. martedì a Camposampiero.

Scoperto

L'uomo, romeno 41enne che risulta domiciliato a Piombino Dese ma di fatto senza fissa dimora, è stato notato alle 13 di martedì mentre si aggirava con fare sospetto nel centro del paese. Muovendosi tra piazza Castello e via Madonna delle Grazie, per diversi minuti è rimasto all'interno della chiesetta della Madonna della Salute. Una volta uscito è stato fermato dai carabinieri per un controllo e quel che aveva addosso ha lasciato ben pochi dubbi sul motivo della sua visita alla cappella.

Tentativo sfumato

Con sé aveva un metro avvolgibile e all'estremità vi aveva attaccato dello scotch biadesivo. Il risultato era una sorta di canna da pesca rudimentale, da infilare nella feritoia delle cassette delle offerte per "agganciare" banconote e monetine. Nella chiesetta però l'aspirante ladro non ha colpito: a confermarlo sono le immagini delle telecamere, che lo hanno ripreso mentre si avvicina all'obiettivo e studia la situazione. Proprio il fatto di essersi accorto dell'impianto di sorveglianza lo avrebbe però fatto desistere.

Le accuse

A giustificare la denuncia per tentato furto aggravato è stato però il denaro che aveva addosso. Seicento euro totali, di cui cinquecento in banconote di piccolo taglio e cento in monete. Una quantità e una tipologia che hanno fatto presumere che il 41enne avesse agito in altri luoghi. Per accertarlo i carabinieri hanno aperto un'indagine e stanno cercando di capire se altre chiese o esercizi commerciali abbiano subito degli ammanchi.