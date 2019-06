Tenta il colpo al negozio: l'aspirante ladro prova a scamparla con un nome falso

A notare gli strani movimenti dell'uomo a ridosso dell'orario di chiusura sono stati i vigilanti del supermercato Interspar. All'arrivo dei carabinieri l'aspirante ladro ha dovuto riconsegnare il bottino.

Il colpo sfumato

Sono quasi le 21 di martedì, gli ultimi clienti si preparano a lasciare i negozi del centro commerciale di via Brentelle a Sarmeola di Rubano. La fila alle casse del supermercato si dirada ma all'occhio della vigilanza privata non sono sfuggiti i movimenti sospetti di un uomo. Si aggira tra gli scaffali guardandosi attorno con circospezione, si intrufola nella zona dedicata all'abbigliamento. Quando tenta di inforcare l'uscita i vigilanti però gli si parano davanti e gli chiedono di vuotare le tasche. Hanno già chiamato i carabinieri.

La denuncia

Al negozio riconsegna alcuni indumenti che si era nascosto addosso, valore totale 200 euro. Gli inquirenti gli chiedono i documenti, lui spiega di non averli e gli rifila un nome falso. Lo portano però in caserma, dove scoprono la sua vera identità e il motivo della bugia. Il 39enne C.W., nato in Tunisia, è irregolare in Italia. Su di lui pendeva infatti un provvedimento del questore che lo obbligava a lasciare il Paese, che lui non ha evidentemente rispettato. Lo straniero è stato denunciato.