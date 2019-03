Il vigilante sventa il colpo grosso da Gucci: in salvo la borsa da 20mila euro

Domenica pomeriggio, ormai è fine inverno, le temperature sono più miti e il centro storico è affollatissimo. Tra padovani e turisti nella zona di piazza Garibaldi ci sono due giovani, un uomo e una donna. Sembrano una coppia qualunque che si diverte a fare shopping, invece le loro intenzioni sono ben altre.

Intervento provvidenziale

Si avvicinano a uno dei negozi d'alta moda più rinomati, lo store Gucci che da pochi mesi si è trasferito al civico 1 di via Emanuele Filiberto che un tempo ospitava Stefanel. Sono le 16.30 quando il vigilante privato all'interno del negozio coglie al volo un cenno tra i due. Giravano tra gli scaffali da diversi minuti, si erano divisi per distrarre il personale. La donna lancia al compagno un'occhiata eloquente: è il segnale per tagliare la corda. Si avviano tranquillamente verso la porta ma sulla loro strada incontrano l'addetto alla sicurezza che nel frattempo, certo del suo intuito, ha già allertato la polizia.

Bottino illustre

Riesce a trattenerli fino all'arrivo degli agenti che danno fondo ai suoi sospetti. Sotto il giaccone la ragazza aveva nascosto una delle borse in esposizione. Non un pezzo qualunque, ma una delle pochette più costose del negozio. Un gioiellino in pelle di coccodrillo. Il valore? Diciannovemila euro. La donna riconsegna la refurtiva e vengono identificati. Entrambi di origine serba, incensurata di 24 anni lei e pregiudicato trentacinquenne con precedenti analoghi lui, sono stati denunciati per tentato furto. Restituita la preziosa borsetta e portati in questura i due stranieri, gli agenti indagano ora per capire se si sia trattato di un furto su commissione come farebbe pensare l'entità dell'oggetto a cui la coppia aveva puntato.