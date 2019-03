Colpo mancato: a 15 anni si macchia la fedina penale per il furto di una maglietta

Ancora una volta un furto da pochi euro ai danni di un negozio del centro storico, ancora una volta un ladruncolo improvvisato, ancora minorenne, che si vedrà la fedina penale macchiata.

La vicenda

Voglia di sfida, semplice bravata, furto architettato. É difficile capire cosa abbia spinto un ragazzo di appena 15 anni a tentare il colpo da Scout, punto vendita di una catena frequentata per lo più da giovani e giovanissimi con sede in via Roma. Giovedì sera poco prima della chiusura, vedendolo girare tra gli stand e armeggiare nei camerini, i dipendenti hanno allertato la questura che ha mandato sul posto una volante. Quando si è trovato davanti gli agenti, l'adolescente ha dovuto riconsegnare il bottino: una maglietta del valore di 25 euro, peraltro danneggiata, perché l'aveva strappata per togliere la placca antitaccheggio. Portato in centrale per formalizzare la denuncia prima di essere riaffidato ai genitori, deve ora rispondere di tentato furto aggravato. Meno di un mese fa stessa cosa è successa al negozio Subdued di via VIII Febbraio, dove a cercare di rubare alcuni vestiti erano state due diciassettenni padovane.