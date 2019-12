Trovato in possesso di un coltello a serramanico dopo il tentato furto: 16enne nei guai

Tutto per del gel e un profumo: un 16enne di origini russe residente a Vigodarzere è stato denunciato dai carabinieri di Cadoneghe per tentato furto aggravato e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere

I fatti

È successo proprio a Cadoneghe nella prima serata di martedì 24 dicembre: il minorenne è stato bloccato all’interno del negozio “Acqua & Sapone” da una commessa, che lo ha colto in flagrante nel tentativo di rubare gel per capelli e profumi dal valore complessivo di 35 euro. Nel corso della successiva perquisizione personale la sorpresa: il 16enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 8 centimetri, che è stato prontamente sequestrato. La merce rubata è stata invece restituita al negozio.