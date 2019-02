Il furto sfuma e la coppia viene denunciata: avevano puntato alcuni generi alimentari

Ad accorgersi degli strani movimenti sono state le guardie del discount Prix di Montà che hanno richiesto l'intervento della polizia.

Atteggiamento sospetto

A finire nei guai sono due stranieri, una trentaseienne ucraina e un quarantunenne romeno. Nel primo pomeriggio di mercoledì sono entrati nel negozio al civico 49 di via Montà intrattenendosi per diversi minuti tra gli scaffali. Il loro atteggiamento sospetto è stato notato dal personale addetto alla sorveglianza, che li ha tenuti d'occhio fino a quando hanno cercato di raggiungere l'uscita. A quel punto i vigilanti li hanno fermati chiedendo al contempo l'aiuto degli agenti. Arrivati sul posto i poliziotti hanno recuperato la refurtiva addosso alla coppia: alcune confezioni di generi alimentari per un valore totale di circa 17 euro. La merce è stata restituita al negozio e i due stranieri sono stati portati in centrale per l'identificazione. Al termine degli accertamenti K.H. e T.T., entrambi residenti a Sant’Angelo di Piove di Sacco, sono stati denunciati con l'accusa di tentato furto aggravato.

Controllo in stazione

É invece di soggiorno illegale sul territorio italiano l'accusa contestata a C.Q.H., quarantacinquenne cinese. Scoperto a tarda notte da una volante nella zona di piazzale Stazione l'uomo, una volta identificato, è risultato senza fissa dimora e già colpito da un divieto di dimora. Dopo le formalità di rito in questura e la notifica del provvedimento, l'asiatico è stato rilasciato.