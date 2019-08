Tutti pazzi per profumi e cosmetici: doppia denuncia per tentato furto in pieno centro

Quel profumo gli piaceva così tanto che ha provato a rubarlo. Ma senza successo: A.M. 26enne di origini armene, è stato denunciato dalla polizia per tentato furto.

Tentato furto

È accaduto intorno alle ore 16 di sabato 3 agosto a Padova, in via Altinate: il giovane voleva sottrarre una confezione di profumo “Armani Code” (del valore di 92 euro) danneggiando la scatola nel tentativo di strapparne l’antitaccheggio, ma il personale si è accorto e ha prontamente allertato una volante, che ha proceduto al deferimento.

Tentato furto aggravato

Ma non è l'unico caso: alle ore 19.25, infatti, la volante è poi intervenuta in via Santa Lucia presso il negozio “Tigotà”, dove personale addetto alla sorveglianza aveva fermato T.R., 62enne di origini romene che era uscita dal negozio senza pagare della merce per il valore di 24,50 euro. La donna è stata accompagnata in Questura e indagata per tentato furto aggravato.