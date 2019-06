Tra furti tentati e altri riusciti: tre uomini pizzicati e bloccati in profumeria

Li hanno pescati con le mani nei... profumi. E non solo: i carabinieri di Albignasego hanno denunciato tre uomini per tentato furto e ricettazione in concorso

I fatti

Si tratta di B.A.M., 32enne algerino residente a Foggia, incensurato e regolare sul territorio nazionale; S.C.F., 35enne algerino residente a Faenza (Ravenna), incensurato e regolare sul territorio nazionale; A.B., 34enne tunisino residente a Vicenza, pregiudicato e regolare sul territorio nazionale. Il fatto è accaduto nella mattinata di sabato 8 giugno presso il centro commerciale "Ipercity" di Albignasego: i militari dell'Arma sono intervenuti nella profumeria "Douglas", da dove i tre nordafricani hanno provato a rubare cinque confezioni di profumo di varie marche per un valore complessivo di circa 460 euro. Una volta perquisita l'auto in loro possesso, però. i carabinieri hanno rinvenuto anche altre 10 confezioni di cosmetici vari, verosimilmente rubate da altri esercizi commerciali. Le indagini sono ancora in corso.