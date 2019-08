Punta al Rolex, ma "guadagna" solo una denuncia: sfuma il furto dall'auto in corsa

Zero orologi. E una denuncia: nei guai G.M., 39enne di Ospedaletto Lodigiano, denunciato dai carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle per tentato furto con strappo.

I fatti

Il fatto risale al 12 giugno ed è avvenuto in via Euganea a Padova: l'uomo si trovava su un'auto guidata da una donna (ancora in fase di identificazione) e ha avvicinato un 64enne padovano - che stava tranquillamente camminando - per cercare di sfilargli al volo il Rolex che portava al polso. Il colpo, però, non è andato a buon fine e i due malviventi sono fuggiti a tutto gas. A inguaiarli ci hanno pensato le telecamere di videosorveglianza: lo studio dei fotogrammi hanno consentito ai militari dell'Arma di risalire all'auto e al maldestro scippatore.