Fa incetta di prodotti al supermercato, ma lo zaino carico di refurtiva lo smaschera

Aveva disposto il bottino nello zaino, avviandosi verso l'uscita certo di farla franca. Non aveva però calcolato che a tenere d'occhio i suoi movimenti c'erano gli addetti alla vigilanza, che hanno chiamato i carabinieri bloccandolo e facendolo denunciare.

Furto sfumato

Deve rispondere dell'accusa di tentato furto aggravato L.Y.I., 33enne tunisino che vive nel Padovano senza una dimora fissa. Nel tardo pomeriggio di mercoledì ha raggiunto il supermercato IperCoop nell'omonimo centro commerciale in via Regia a Vigonza. Per diversi minuti si è intrattenuto tra gli scaffali, approfittandone per infilare nello zaino una serie di prodotti per l'igiene personale. Fatta incetta di saponi e creme, ha richiuso la borsa e si è diretto verso l'uscita. Sulla sua strada ha però trovato il personale della sorveglianza privata che a lungo lo aveva osservato e aveva già provveduto ad allertare i carabinieri. Al tunisino è stato chiesto di vuotare lo zaino e ha così dovuto restituire il bottino del valore di circa 90 euro che, trasferito alla caserma di Pionca, gli è valso la denuncia.