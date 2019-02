Furto sventato in profumeria, i dipendenti la scoprono con la refurtiva

Ha tentato di rubare alcuni prodotti di bellezza la giovane straniera denunciata ieri dai carabinieri dopo essere stata scoperta dai dipendenti.

La vicenda

Per mettere a segno il colpo martedì pomeriggio ha puntato il negozio Tigotà di via Umberto I ma, dopo qualche minuto passato tra gli scaffali, il suo atteggiamento ha insospettito le commesse. Vedendola armeggiare con diverse confezioni è stato chiesto l'intervento dei carabinieri arrivati sul posto con una pattuglia della vicina stazione di Prato della Valle. La ragazza, 29enne romena, è stata bloccata con nascosti addosso prodotti del valore di circa 10 euro. L.D., accompagnata in caserma per l'identificazione, è stata denunciata per tentato furto aggravato.