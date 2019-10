Alla "baby-ladra" non riesce il furto della maglietta alla moda: minorenne denunciata

Tentativo fallito: una ragazza minorenne residente nel Veneziano è stata denunciata per furto in un negozio di abbigliamento in pieno centro storico a Padova.

I fatti

Il negozio in questione è "Pull & Bear", in via Roma 41. Una marca gettonatissima tra i teenager, sempre alla ricerca del capo di abbigliamento più "trendy". Al pari della giovanissima autrice del tentato furto, realizzato poco prima delle ore 20 di martedì 15 ottobre: la minorenne aveva trafugato con destrezza una maglietta del valore di 20 euro, ma è stata scoperta dal personale del negozio, che hanno chiamato la polizia. La ragazzina, colta con le mani nel sacco, è stata quindi prima portata in Questura per la denuncia e quindi affidata ai genitori, che avranno provveduto a farle una doverosa ramanzina.