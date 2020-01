Falsi agenti ingannano il pensionato: paga le ferie, ma il viaggio in Sudamerica non esiste

Un colpo di fortuna e l'occasione di partecipare a una vacanza dall'altra parte del mondo. Tanto è bastato per attirare in trappola un anziano di Este, vittima di due truffatori senza scrupoli smascherati dai carabinieri.

Il raggiro

La vicenda viene a galla nelle scorse settimane quando il malcapitato 77enne atestino chiede aiuto ai militari e sporge una querela contro ignoti. Il pensionato racconta agli inquirenti di aver perso oltre 1.600 euro, inviandoli a quelli che credeva essere due agenti di viaggio. Erano stati loro stessi a contattarlo via telefono, comunicandogli di essere tra i fortunati selezionati per partecipare a una vacanza in Argentina a prezzo scontato. Lo hanno abbindolato fino a convincerlo a inviare il bonifico, salvo poi sparire senza mandare alcun documento di prenotazione. É stato a quel punto che la vittima, resasi conto dell'inganno e alleggerita dell'ingente somma, si è rivolta ai carabinieri.

Le indagini

La successiva indagine ha permesso non solo di appurare che quel viaggio era una completa menzogna, ma anche di risalire ai responsabili. Il 46enne C.L. e il 59enne C.R., entrambi di Cesena, sono stati denunciati per truffa in concorso e nulla hanno mai avuto a che fare con nessuna agenzia viaggi reale.