Truffa una donna facendole stipulare false polizze per oltre 70.000 euro: scatta la denuncia

Nel giro di tre anni le ha spillato decine di migliaia di euro. Ma ora la "pacchia" è finita: L.D., 49enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è stato denunciato dai carabinieri di Camposampiero per truffa dopo una lunga indagine.

I fatti

Tutto ha inizio nel febbraio 2016 quando l'uomo contatta una signora di 64 anni di San Giorgio delle Pertiche spacciandosi per un agente assicurativo. E sa essere così convincente da riuscire a convincere la donna a sottoscrivere varie false polizze intascandosi la bellezza di 72.200 euro. Nel marzo 2019 la 64enne decide di contattarlo per capire come procedono le polizze, ma il finto assicuratore è sparito nel nulla. La donna si rivolge quindi ai carabinieri, i quali dopo quasi sette mesi di indagini riescono a risalire il truffatore, il quale non ha ovviamente mai lavorato con la compagnia assicurativa di cui sosteneva di essere dipendente.