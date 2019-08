Li spacciava come residenti in Veneto per avere polizze più vantaggiose: sventata una truffa alle assicurazioni

Il meccanismo era oliato. Ma si è fregato con le sue stesse mani: R.G. 32enne napoletano pregiudicato è stato denunciato dai carabinieri di Lozzo Atestino per i reati continuati di truffa e tentata truffa.

I fatti

Teatro della vicenda un'agenzia assicurativa della zona dei Colli Euganei, in cui l'uomo si era recato per stipulare due polizze. Fasulle, però: il 32enne, infatti, modificava i documenti dei richiedenti (tutti del Sud Italia) facendoli risultare residenti in Veneto, così da sfruttare tariffe più vantaggiose e risparmiare anche centinaia di euro. Visto il "colpo" riuscito nella giornata precedente il truffatore ha ben pensato di riprovarci 24 ore dopo. Peccato che dall'altra parte della scrivania questa volta trovi i proprietari dell'agenzia, che avvisano i carabinieri. I quali procedono alla perquisizione trovandolo in possesso di due telefoni cellulari, fotocopie di documenti d’identità e carte di circolazione di veicoli, tra i quali una Mini Cooper, intestate a terze persone originarie del meridione ma residenti nel nord Italia: tali dati, tuttavia, come accertato dagli operanti consultando i database di motorizzazione civile e forze di polizia, non hanno come previsto trovato riscontri. All'uomo è stata anche rinvenuta e sequestrata una patente di guida di una donna straniera, lla quale ne aveva denunciato lo smarrimento in maggio. I militari dell'Arma, infine, hanno accertato che il truffatore, nei due contratti stipulati il giorno precedente presso l’agenzia interessata, si fosse dichiarato e firmato con altre generalità, stipulando polizze assicurative per due motocicli di grossa cilindrata a nome di un soggetto residente nel bellunese.