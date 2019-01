Le vendite erano regolari, ma i contachilometri no: scatta la denuncia per una truffatrice seriale

Era tutto in regola. Tranne i contachilometri: B.R., 53enne, è stata denunciata per truffa dai carabinieri di Albignasego, i quali sospettano che sia la responsabile di altri casi simili.

Le truffe

La vicenda parte dalla denuncia di un 27enne moldavo, il quale ha acquistato dalla donna una Volkswagen Passat messa in vendita sul noto sito di annunci "subito.it" pagandola 14mila euro. Tutto in regola, compreso il passaggio di proprietà, se non fosse che l'uomo scopre dopo un po' di tempo che il tachimetro era stato alterato: prima della vendita, infatti, era stato tirato indietro di 40mila chilometri, così da aumentare il valore della macchina. Una truffa vera e propria, dunque. Ma dalle indagini effettuate dai carabinieri di Albignasego (che hanno raccolto la denuncia del 27enne) è emerso molto altro: ci sarebbero altri nove casi analoghi, e tutti legati alla 53eene, che avrebbe venduto auto di grossa cilindrata (tra Mercedes, Bmw e Volvo) ad altri stranieri residenti italia praticando lo stesso stratagemma, vale a dire "scalando" in alcuni casi fino a 100mila km.