Versa un cospicuo anticipo, ma la casa in Riviera non esiste: truffatore nei guai

L'affare sembrava buono. Peccato che la casa desiderata non esisteva: i carabinieri di Bagnoli di Sopra hanno denunciato per truffa D.R.M, 36enne di Napoli.

I fatti

Vittima della truffa un 39enne di Anguillara Veneta, che era rimasto attratto dall'annuncio di una casa vacanze in affitto a Cattolica, sulla Riviera romagnola. L'uomo aveva dunque versato al napoletano un anticipo di 300 euro pur di accaparrarsela per trascorrere le tanto agognate vacanze estive, ma la casa in questione era inesistente. E dopo una lunga indagine il truffatore è stato rintracciato e denunciato.