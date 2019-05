Vende il divano, ci rimette migliaia di euro. L'ingenuo padovano si fida dei finti acquirenti

Ancora e ancora: sono più di venti i padovani caduti nel tranello del raggiro online nelle ulime settimane. Uomini e donne, quasi tutti di mezza età e con poca dimestichezza con il mondo del web. L'ennesimo episodio è stato portato a galla dai carabinieri di Vigodarzere.

La truffa

A chiedere il loro aiuto è stato un 60enne di Padova che si è visto spillare 4mila euro. L'uomo ha messo in vendita su un noto sito il suo vecchio divano. Pochi giorni dopo è stato contattato da un ragazzo interessato all'acquisto: sembrava fatta, ma il giovane ha spiegato al padovano che per potergli inviare il pagamento bisognava "collegare" i loro conti correnti. La classica bugia, ma il 60enne ci è cascato. Seguendo le indicazioni è andato all'ufficio postale e ha inviato i 4mila euro sul conto del ragazzo, con la promessa di riaverli subito dopo. Speranza vanificata nei giorni successivi, quando oltre a non vedere un centesimo non è più riuscito a contattare il cliente. Le indagini hanno permesso di risalire a M.O., 22enne di Arcade, e al coetaneo S.Y., nato in Ucraina ma residente a Verona. I due devono rispondere di truffa in concorso e non è escluso che possano aver architettato altri raggiri analoghi.