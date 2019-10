Falso assicuratore truffa un'imprenditrice padovana per migliaia di euro

L'ha convinta ad affidargli 16mila euro, salvo poi troncare ogni contatto e sparire. Si è così scoperto che l'uomo nulla aveva a che fare con la nota compagnia di cui per anni si è finto dipendente.

L'inganno

Una nuova denuncia va a macchiare la fedina penale di L.D., 49enne originario di San Giorgio Jonico (Taranto) ma domiciliato a San Benedetto del Tronto nell'Ascolano. Noto per diversi precedenti nel campo dei raggiri, ha mietuto una vittima anche nel Padovano, agganciando un'imprenditrice 56enne di San Giorgio delle Pertiche. É riuscito nel suo intento a inizio 2016, contattando la donna spacciandosi per un agente di Alleanza Assicurazioni Spa. Nelle finte vesti di promotore, ha convinto la padovana a stipulare alcune polizze assicurative e investimenti, per un totale di 16mila euro.

Le indagini

Negli anni la donna a più riprese ha tentato di farsi rendere conto del proprio piano finanziario, ma dallo scorso marzo il pugliese ha troncato ogni contatto. Senza avere idea di dove fossero finiti i suoi soldi e senza la possibilità di contattarlo, la padovana si è rivolta ai carabinieri di Camposampiero. Dopo alcuni mesi di indagine è arrivata la conferma: il 49enne nulla ha mai avuto a che fare con il colosso delle assicurazioni. Mentre gli accertamenti proseguono per tentare di capire dove sia finita la somma e se vi siano altre vittime, L.D. è stato nuovamente denunciato mercoledì.