Si finge banchiere e hackera il conto corrente di un giovane padovano

«Chiamo dalla sua banca, qualcuno ha cercato di penetrare nel suo conto corrente. Per risolvere la situazione deve seguire le mie istruzioni». É questo lo stratagemma con cui F.A., 24enne di Giffoni Valle Piana (Salerno) ha raggirato un 26enne di Carmignano di Brenta rubandogli 2.800 euro.

La truffa

La disavventura del padovano è cominciata lo scorso marzo quando il giovane ha ricevuto una preoccupante telefonata. A chiamarlo era il campano che si è presentato come un dipendente di Intesa Sanpaolo, l'istituto di credito della vittima. Spacciandosi per banchiere ha finto che qualcuno avesse cercato di introdursi nell'homebanking del carmignanese, il sistema per gestire i conti correnti via computer o cellulare. Ha architettato un piano talmente accurato da creare addirittura un link fraudolento che ha poi mandato al 26enne, intimandogli di aprirlo per risolvere il problema. Il padovano si è fidato ma appena si è collegato al sito indicato dal truffatore gli ha di fatto dato accesso alle proprie credenziali. A quel punto F.A. ha fatto partire un bonifico istantaneo di 2.800 euro dal conto del carmignanese verso il proprio.

La denuncia

Capito il raggiro, la vittima si è rivolta ai carabinieri fornendo loro tutti i dati in suo possesso. Il salernitano nel frattempo aveva tagliato ogni contatto rendendosi irreperibile ma le indagini dei carabinieri sono riuscite a risalire fino a lui. Inchiodato alle sue responsabilità, il 24enne che è già noto alle forze dell'ordine venerdì è stato raggiunto da una nuova denuncia penale.