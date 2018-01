Denunciato per truffa un milanese di 43 anni che si è reso irreperibile dopo aver ricevuto una caparra in denaro per la vendita online di un'automobile.

L'INGANNO.

L'uomo ha intascato 730 euro da un 57enne di Galzignano Terme. Il padovano è rimasto vittima della truffa informatica attraverso un sito specializzato.