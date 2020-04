La truffa con le istruzioni al telefono: doveva ricevere 200 euro, ma ne spende duemila

É il più classico esempio di truffa "inversa" quella che ha avuto come protagonista suo malgrado un 48enne di Vicenza.

L'annuncio

L'uomo il 20 febbraio scorso ha caricato sul noto sito di compravendite online Subito.it un annuncio per liberarsi di un treno di quattro pneumatici per auto. Poco dopo era stato contattato da una persona che sembrava assolutamente intenzionata a concludere l'affare. Dopo qualche messaggio i due erano giunti all'accordo e avevano pattuito la cifra che il vicentino avrebbe dovuto intascare: 200 euro. Come ottenerli? Il malcapitato ha chiesto consiglio al sedicente compratore che a quel punto ha fatto scattare il meccanismo del raggiro.

L'imbroglio

Approfittando della poca dimestichezza del 48enne con i pagamenti online, lo ha convinto a raggiungere Este e recarsi allo sportello automatico della filiale di banca Unicredit. Una volta lì, dandogli precise istruzioni al telefono, gli ha fatto eseguire una serie di operazioni. Il truffatore aveva assicurato alla vittima che avrebbe subito ricevuto i 200 euro, invece pochi minuti dopo il vicentino si è accorto che dal suo conto corrente erano spariti 2mila euro, finiti con un bonifico su una carta di credito sconosciuta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Riuscire a contattare l'acquirente per chiedere spiegazioni è stato impossibile e al malcapitato non è rimasto che chiedere aiuto ai carabinieri della cittadina sporgendo querela. Una rapida indagine ha permesso di rintracciare il responsabile: la carta di credito infatti si è scoperto essere intestata al pregiudicato milanese C.M. di 51 anni, lo stesso che si celava dietro il finto compratore e che è stato denunciato per truffa.