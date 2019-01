Chiede un acconto per l'iPhone, e poi svanisce nel nulla: la truffa corre su Facebook

Aveva gettato l'amo su Facebook: "Vendo iPhone 7 Plus". Sperava che qualcuno abboccasse. E così è puntualmente successo. Eppure non è riuscito a farla franca: C.M., 43enne di Taranto, è stato denunciato per truffa.

I fatti

Tutto ha inizio il 3 novembre, quando una 37enne di origine dominicana residente a Noventa Padovana denuncia ai carabinieri il raggiro: la donna aveva versato al pugliese 182 euro tramite ricarica PostePay per ottenere in cambio il telefonino messo in vendita sul social network, ma l'uomo dopo il pagamento ha fatto perdere le proprie tracce. Anzi, aveva: i militari dell'Arma hanno indagato sul fatto, e nel pomeriggio del 31 dicembre hanno notificato la denuncia al 43enne.