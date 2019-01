Truffato dalla venditrice a domicilio: derubato di migliaia di euro per arredare casa

Fingendosi un'addetta alle vendite ha spillato a un uomo migliaia di euro. Dopo quasi un anno di indagini serrate i carabinieri sono riusciti a individuarla e denunciarla.

Il tranello

La vicenda risale al marzo scorso, quando una 58enne padovana si è messa in contatto con un albanese di 37 anni residente nell'Alta. L'uomo era alla ricerca di un affare vantaggioso per acquistare alcuni mobili e la donna ha deciso di approfittarne per tentare una truffa in piena regola. Lo ha contattato spacciandosi per l'addetta alle vendite a domicilio di una nota azienda.

La triste scoperta

Per rendersi ancor più credibile ha fatto visita alla vittima nella sua abitazione di Campodarsego, illustrandogli le varie possibilità di acquisto e facendogli un preventivo di 3.600 euro. Tutto falso naturalmente, ma l'uomo si è fidato, ha pagato e ha atteso la consegna dei mobili. Consegna mai avvenuta, tanto che a qualche settimana di distanza non riuscendo a contattare la donna, ha chiamato la sede dell'azienda dove è emersa l'amara verità: non c'era alcun ordine, né alcun pagamento a suo nome.

Le indagini

Il 37enne si è allora rivolto ai carabinieri, fornendo ogni indizio utile per rintracciare la truffatrice. Una ricerca non facile, che ha impegnato gli inquirenti per dieci mesi. Raccolte le prove, è arrivata la svolta con l'identificazione della 58enne A.A. di Sant'Angelo di Piove di Sacco e la denuncia. Ben più arduo sarà recuperare il denaro, che la donna ha avuto tutto il tempo di far sparire senza lasciare tracce.