«L’altra metà te la pago con un bonifico». Ma i soldi della moto non arrivano: identificato l’insolvente

Metà moto l’aveva anche pagata. È l’altra metà, però, a mancare. E a valergli una denuncia per truffa: guai per P.C., 49enne di Ferrara, deferito dai carabinieri di Campodarsego.

I fatti

Tutto ha inizio nel giugno 2019, quando l’emiliano vede sul Marketplace di Facebook una Kawasaki in vendita a 3.000 euro. Decide allora di contattare l’autore dell’annuncio, un 37enne di Borgoricco, che il 14 giugno sale sulla moto in questione e scende fino a Ferrara per vendergliela. Il compratore conferma l’interesse, tanto che dopo aver effettuato insieme il passaggio di proprietà gli consegna 1.500 euro promettendogli che l’altra metà gli arriverà tramite bonifico. Che peraltro effettivamente compila. Peccato che poi lo storni immediatamente, annullandolo di fatto. E fregando così il padovano.