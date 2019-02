Fiuta l'affare, ma il motorino è una truffa. Il cliente paga e il venditore sparisce

Secondo gli inquirenti è una giovane veneziano il responsabile dell'ennesimo raggiro via internet ai danni di un padovano.

La truffa

L'ultima vittima delle tanto allettanti quanto poco credibili offerte via web è un 49enne residente a Noventa Padovana. Qualche settimana fa l'uomo era in cerca di una buona occasione per acquistare un motorino e ha trovato il mezzo perfetto tra gli annunci del noto sito Subito.it. Ad attirare la sua attenzione il veicolo messo in vendita da un giovane di Ceggia per 1500 euro. Dopo i primi contatti i due si sono accordati e il padovano si è impegnato a versare l'intera cifra sul conto del veneziano.

Le indagini

Come da copione, incassati i soldi del ragazzo non si sono più avute notizie, men che meno del motorino. Appiedato e alleggerito del denaro, il 49enne non ha potuto far altro che raccontare tutto ai carabinieri fornendo i pochi dati a sua disposizione. Grazie a una serie di ricerche i militari sono risaliti al 24enne N.A., denunciato per truffa.